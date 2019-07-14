شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى لليمن: قلقون من فرض عقوبة الإعدام على 30 شخصا بصنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المبعوث الأممى إلى اليمن، مارتن جريفيث، اليوم الأحد، عن قلق الأمم المتحدة من فرض عقوبة الإعدام على 30 شخصا فى العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال جريفيث في نبأ عاجل، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية "نحث الأطراف على تنفيذ اتفاقية الأسري والمعتقلين الموقعة في ستوكهولم".

وكانت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أصدرت في وقت سابق، أحكاما بإعدام 30 مختطفا مشمولين باتفاق تبادل الأسرى.

ومن المقرر أن يزور المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، الرياض غدا الاثنين، لإجراء مباحثات مع مسؤولين في الحكومة اليمنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأممى لليمن: قلقون من فرض عقوبة الإعدام على 30 شخصا بصنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.