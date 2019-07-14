القضاء الأعلى اليمنى: حكم الحوثيين بإعدام 30 مواطنا بصنعاء غير قانونى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مجلس القضاء الأعلى اليمنى، اليوم الأحد، ما صدر عن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثى فى صنعاء من حكم بإعدام ثلاثين مواطناً، معتبرا ذلك الحكم وكل ما يصدر عن المحكمة الجزائية بصنعاء منعدماً لعدم الولاية لمصدرى تلك الأحكام.

واستعرض المجلس- خلال اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة القاضي الدكتور علي ناصر سالم- مذكرة النائب العام بشأن أوضاع السجن المركزي بمحافظة عدن وأوضاع نزلائه، وقرر المجلس تشكيل لجنة من أعضائه لدراسة الأمر، ورفع تقرير بما تتوصل إليه.

ووافق المجلس على تعيين متخرجي معهد القضاء بالمملكة المغربية الشقيقة وعددهم أربعة بدرجة مساعد نيابة (أ)، وتكليف هيئة التفتيش القضائي بتوزيعهم للعمل في النيابات العامة والرفع إلى المجلس في جلسته القادمة.

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