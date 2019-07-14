شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بالجيش الصومالى: القوات استعادت مجددًا قرى من قبضة حركة الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن الجيش الوطنى الصومالى، اليوم الأحد، من استعادة 3 قرى من قبضة حركة "الشباب" المتمردة، فى عملية أمنية بمنطقة "شابيلى السفلى".

وقال الكولونيل محمد عبد الله آريل، الذي قاد الوحدات العسكرية خلال العملية الأمنية، للصحفيين إن قوات الجيش قامت بتصفية 15 مقاتلًا من الحركة الصومالية، كما تمكنت من تدمير العديد من المركبات التي كان يستخدمها عناصر "الشباب".

وأشار راديو "شابيلي" الصومالي إلى أن المناطق الجديدة التي تم استعادتها كان يسيطر عليها عناصر حركة "الشباب" منذ عام 2015 عندما تراجعت الوحدات العسكرية التابعة لـ "بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال" في أعقاب اعتداء نُفّذ آنذاك.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الوطني الصومالي المدعوم من جانب قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي كثف من شن العمليات العسكرية - بدعم من غارات لطائرات بدون طيار أمريكية - ضد حركة "الشباب" الصومالية المتمردة خلال الأشهر الأخيرة، ما أسفر عن استعادة عدة بلدات مهمة بمنطقة "شابيلي السفلي".

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