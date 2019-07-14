اخبار الخليج

لعبة قمار تقود أصحابها للسجن والغرامة فى دبى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة قمار تقود أصحابها للسجن والغرامة فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة الجنايات في دبي، بالحبس سنة مع الإبعاد وغرامة 100 ألف درهم، بحق 3 زائرين من جنسية دولة آسيوية، أُدينوا باقتراف جناية تنظيم لعبة قمار فى مكان عام ومفتوح للجمهور، إذ لعبوا فى طريق عام، مقابل حصول الفائز منهم على مبلغ مالى.

 

Advertisements

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، أفادت تحقيقات النيابة العامة فى دبى، بأن دورية شرطية ضبطت المتهمين، وهم يلعبون القمار فى الطريق، وكانوا يحفزون الجمهور على دفع مبالغ مالية للمراهنة على لعبة الورق "الكوتشينة" وتبين أن جميع المراهنين من الجمهور كانوا يخسرون أموالهم لأن المدانين كانوا يغشون فى اللعبة لصالحهم، وجنوا من وراء ذلك مبلغ 500 درهم.

 

واعترف المدانون الثلاثة فى تحقيقات النيابة بارتكابهم جناية تنظيم لعبة من ألعاب القمار فى مكان عام أمام الجمهور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لعبة قمار تقود أصحابها للسجن والغرامة فى دبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا