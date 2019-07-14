المرصد السوري: توقف خط لنقل الغاز في بادية حمص الشرقية بعد استهدافه من قبل مجهولين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاحد بأن خط نقل الغاز الواصل بين حقل الشاعر ومعمل إيبلا للغاز في بادية حمص الشرقية خرج عن الخدمة نتيجة استهدافه من قبل جهات لا تزال مجهولة، في ضربة اقتصادية جديدة للنظام السوري.

وقال المرصد ، في بيان صحفي اليوم ، إن هذا الخط ينقل أكثر من 2 مليون متر مكعب من الغاز بشكل يومي إلى معمل إيبلا ومنه إلى محطات توليد الكهرباء.

وأشار إلى أنه لا يعرف ما إذا كان الاستهداف من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية" ( داعش) النشط في البادية السورية، أم من قبل جهات من داخل النظام السوري مستفيدة من خروج هذا الخط عن الخدمة.