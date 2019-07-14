الرئيس العراقي يلتقي السفير البحريني ويشيد بقرارات الملك

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية العراقية، في بيان له، أن الرئيس صالح أكد عمق الروابط الوثيقة والأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "أخبار العراق".

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وأشار المكتب الإعلامي إلى ضرورة تطوير آلـيات العمل المشترك لمواجهة التحديات والمستجدات، وترسيخ دعائم الأمن والسلم على الصعيدين، الإقليمي والدولي.

وشكر برهم صالح موقف ملك البحرين لدعمه العراق، وتعامله الإيجابي مع حادثة الاعتداء على مبنى السفارة البحرينية، مشدداً على التزام الدولة العراقية بحماية مقار البعثات والسفارات الدبلوماسية العاملة في العراق، وتوفير الأجواء الآمنة لأداء أعمالها ومهامها.

بدوره، نقل السفير المالكي تحيات العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى رئيس الجمهورية العراقية، وتمنياته له بالموفقية والنجاح، مؤكداً دعم بلاده للعراق ووحدته وسيادته وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك.