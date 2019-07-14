وزارة الثقافة السعودية تطلق مسابقة لتوثيق التراث الصناعي

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"الخليج 365" من الرياض: أطلقت اليوم وزارة الثقافة السعودية، أول مسابقة وطنية لتوثيق "التراث الصناعي" في المملكة، بجوائز تصل إلى نحو مليون ريال، ومشاركة مفتوحة لعموم المواطنين والمقيمين في البلاد.

وتتم المشاركة عبر الموقع الإلكتروني (engage.moc.gov.sa). وتأتي هذه المسابقة ضمن برنامج التراث الصناعي، الذي أعلن وزير الثقافة، الأمير بدر بن فرحان عن تأسيسه تحت مظلة وزارة الثقافة، وذلك في شهر أبريل الماضي.

تهدف مسابقة توثيق التراث الصناعي إلى اكتشاف أهم المعالم المعبّرة عن هذا التراث في جميع مدن ومحافظات المملكة، بمشاركة المواطنين والمقيمين من مختلف الشرائح الاجتماعية.

ويعد التراث الصناعي من الأنماط التراثية الحديثة المرتبطة بالتطور الصناعي في العالم، ويشتمل على بقايا الثقافة الصناعية القديمة، سواءً التقنية أو الاجتماعية أو المعمارية أو العلمية، ويتكون من المباني والآلات والمصانع والمناجم ومواقع التكرير والمستودعات وتفتح المسابقة باب المشاركة فيها ابتداءً من اليوم ولفترة تستمر لثلاثة أشهر وتنتهي في 6 أكتوبر المقبل، ويتطلب الاشتراك فيها إرسال صور أو مقاطع فيديو ومعلومات عن أي موقع في المملكة يرى المتسابق أنه يُحقق شروط التراث الصناعي، وذلك عن طريق الموقع الرسمي للمسابقة.

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وتم تحديد 3 مسارات لهذه المسابقة وهي على التوالي



الأول:



خاص باكتشاف مواقع التراث الصناعي ويكون المطلوب من المتسابق إرسال صور ومقاطع فيديو ومعلومات أساسية عن الموقع المُكتشف.



الثاني:



تسجيل القصص وتفاصيل الأحداث التي أثرت على الصناعة والحياة الاجتماعية عن طريق تسجيل مقاطع صوتية أو فيديو.



الثالث:



بتوثيق قصة الموقع الصناعي من خلال جهد بحثي يشتمل على تاريخ الموقع وتأثيره في الصناعة والمجتمع، وتصل الجائزة في هذا المسار إلى 300 ألف ريال سعودي.



تتميز المملكة بإرث قديم في التراث الصناعي يتمثل في ريادة صناعة النفط والغاز والمعامل لتحلية المياه وصناعة البيتروكيماويات، ومناجم التعدين والإسمنت، ومنظومة النقل الداعمة للصناعة من موانئ وقطارات.

وتسعى المسابقة إلى الاستفادة من جهود أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم لتوثيق أهم معالم هذا التراث والإسهام في تأسيس أول قاعدة بيانات وطنية لجميع المواقع الصناعية المنضوية تحت هذا التصنيف.



تفاعل الوزراء مع المسابقة

غرد وزير الطاقة العودي خالد الفالح على حسابه الشخصي بـ "تويتر" بعد اطلاق برنامج توثيق التراث الصناعي موجها رسالة لوزير الثقافة قال فيها: "كلنا معكم، سمو الأمير بدر، لتوثيق الثراث الصناعي في المملكة التي تزخر بتاريخ عريق ومشرق في مجالات الصناعة والتعدين والطاقة، كوني أمضيت جلّ أعوام عملي فيها. الفرص هائلة، وأبواب منظومة مفتوحة لكم ولكامل الفريق العامل في هذا المشروع الوطني الرائد".

فيما كتب وزير النقل نبيل العمودي أن المشروع سيضم فرصاً سانحة لمنظومة العمل الصناعي في المملكة.

وكتب العمودي في تغريدة له على حسابه الشخصي بتويتر "جهود مباركة سمو الأمير بدر، ومشروع طموح يضع #التراث_الصناعي في المملكة بمكانه الصحيح. قطاع النقل يضم فرصاً سانحة لمنظومة تدعم الصناعة في المملكة عبر عقود، كالموانئ ومحطات القطار والمطارات أيضاً. @SaudiTransport تتشرف بالمساهمة في المشروع الوطني الرائد، وتفتح أبوابها للباحثين".