نتنياهو يهدد حزب الله بـ"ضربة عسكرية ساحقة"

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غرد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، محذرًا حزب الله اللبناني، أنَّه في حال هجومه على إسرائيل، فسيتم تسديد ضربة عسكرية ساحقة له وللبنان.
وقال رئيس وزراء إسرائيل في تدوينته: "قلت في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، إننا سمعنا خلال نهاية الأسبوع تبجحات نصر الله حول مخططاته الهجومية، فليكن واضحًا أنه لو تجرأ حزب الله على ارتكاب حماقة وهاجم إسرائيل، فسنسدد له وللبنان ضربة عسكرية ساحقة، ولكن خلافًا لنصر الله.. لا أنوي إعطاء تفاصيل عن مخططاتنا". © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press
وأضاف نتنياهو: "يكفي التذكير بأن نصر الله حفر أنفاقًا إرهابية على مدار سنوات ونحن دمرناها خلال أيام معدودة، كما يقول المثل الشعبي، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.