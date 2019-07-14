شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير ألمانى: قطر لا تلتزم بوعود وأوضاع عمال الملاعب غير آدمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقرير ألمانى، اليوم الأحد، أن الأوضاع غير الإنسانية في مناطق الإنشاءات الخاصة بكأس العالم 2022 فى قطر، لا تزال مستمرة دون أى محاولة لإصلاح الوضع أو توفير بيئة آدمية للعمال، وتجاهل من المسؤولين فى الدوحة الذين لا يلتزمون بأى وعود، بحسب العين الإخبارية.

وذكرت مجموعة فونكة الإعلامية، إحدى أشهر المنصات الإعلامية الألمانية، على موقعها الإلكترونى أن "كأس العالم 2022 فى قطر لا يزال محور الجدل بسبب اتهامات الفساد التى طالت عملية منح تنظيم البطولة للدوحة، وانتهاكات حقوق الإنسان وظروف العمل المهددة لحياة العمال فى مراكز الإنشاءات الخاصة بالبطولة".

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ورغم أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يقر بحدوث انتهاكات لحقوق العمالة، فإنه لا يفعل أيضا أى شيء لصالح هذه العمالة التى تتعرض لظروف قاسية فى قطر.

وأضافت أن قطر تروج دائما لتحسن أوضاع العمال، إلا أن هذا لا يعدو كونه مجرد ادعاء، مضيفة: "لا تزال أوضاع العمل السيئة وانتهاكات حقوق الإنسان قائمة في مناطق الإنشاءات".

ونقلت المجموعة عن بنيامين بيست، وهو صحفى ألمانى استطاع اختراق مناطق الإنشاءات القطرية ومراكز إقامة العمال الشهر الماضى، قوله "تحدثت فى قطر مع عدد كبير من العمال المنحدرين من نيبال، والهند وبنجلادش".