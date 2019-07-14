شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والإمارات ترسلان سفينة تحمل أكثر من 50 ألف طن من المغذيات الزراعية للسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت سفينة تحمل ما يزيد على 50 ألف طن من المغذيات الزراعية (اليوريا) واحتياجات المزارعين من ميناء الجبيل الصناعي بالمملكة العربية السعودية إلى ميناء بورتسودان بالخرطوم بشكل عاجل لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس " أن هذه المساعدات جاءت امتداداً للدعم المالي البالغ ثلاثة مليارات دولار الذي قدمته السعودية والإمارات منها 500 مليون دولار كوديعة في بنك السودان المركزي لدعم الاقتصاد وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني.

Advertisements

وأشارت الوكالة إلى أن الدعم المباشر للشعب السوداني الذي قدمته كل من المملكة السعودية والإمارات ينطلق من عمق العلاقات بين شعبي الدولتين والشعب السوداني والمصير المشترك الذي يربطهم، واستنادا إلى تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط بين شعوب الدول الثلاث في النواحي كافة.