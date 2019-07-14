شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على 10 عبوات ناسفة بكركوك شمالى العراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية نقلا عن مصدر أمنى عراقى، اليوم الأحد، أنه تم العثور على 10 عبوات ناسفة موضوعة داخل هيكل بمنطقة "دوميز" فى كركوك شمالى العراق.
وكانت خلية الإعلام الأمنى بالعراق أعلنت - فى وقت سابق - أنه تم العثور على ثلاثة أوكار تحتوى على عبوات ناسفة ومواد متفجرة فى المحافظة ذاتها.
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