قطر.. افتتاح قاعدة "الظعاين" البحرية على السواحل الشرقية

الدوحة/ أحمد يوسف/ الخليج 365

افتتح رئيس الوزراء القطري، عبد الله بن ناصر آل ثاني، الأحد، قاعدة الظعاين البحرية، بمنطقة سميسمة على الساحل الشرقي للبلاد.

وشارك في الافتتاح كبار المسؤولين القطريين، وعدد من السفراء، ومسؤولين عسكريين أجانب، من بينهم قائد أمن السواحل التركي عميد بحري أحمد كندير، والمدیر العام لخفر السواحل الكویتیة مبارك العمیري، بحسب مراسل الخليج 365.

وخلال الافتتاح، دشن آل ثاني عددا من الزوارق البحرية الجديدة التابعة لإدارة أمن السواحل والحدود؛ كما شهد عرضا لفريق البحث والإنقاذ.

ومن المنتظر أن تلعب القاعدة الجديد دورا هاما في تأمين الحدود البحرية، ومنع عمليات التهريب والهجرة غير المشروعة، والبحث والإنقاذ.

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وفي السياق، نقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن العمیري، قوله إن قاعدة الظعاين البحرية القطرية تملك أحدث التجھیزات وتعد إضافة قوية في مجال أمن الحدود.

وأشاد العميري، على هامش مشاركته في الافتتاح، بالعلاقات العسكریة القائمة بین الكويت وقطر.

وتقع قاعدة الظعاين البحرية، التي تم إنشاؤها على مساحة كلية تقدر بنحو 639 ألفا و800 متر مربع، في منتصف الساحل الشرقي للدولة وذلك لتسهيل تأمين كافة المياه الإقليمية للدولة والمراكز الحدودية.



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