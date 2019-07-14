الدفاع الجزائرية: أحبطنا مخططا إرهابيا لاستهداف مسيرات الحراك

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الجزائرية، الأحد، أن الجيش أحبط مخططا إرهابيا لاستهداف مسيرات الحراك عبر عدة مناطق في البلاد.

جاء ذلك في بيان للوزارة اطلعت الخليج 365 على نسخة منه.

وأوضح البيان أن وحدات الجيش والدرك الوطني (قوة تابعة لوزارة الدفاع) "أوقفت خلال الفترة من 03 إلى 07 يوليو/تموز الجاري، 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية باتنة (شرق)".

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وتابع "وبعد تحقيقات معمقة تبين بأن الأمر يتعلق بإرهابيين غير مبحوث عنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المتظاهرين السلميين عبر مناطق مختلفة من الوطن، وذلك باستعمال عبوات متفجرة".

ولم تقدم الوزارة تفاصيل أكثر عن انتماء هذه الخلية لكن معلوم أن البلاد ينشط بها جماعات من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، وعناصر محدودة من تنظيم "داعش" الإرهابييَن.

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير/شباط الماضي، مسيرات شعبية متواصلة في عدة ولايات أطاحت مطلع أبريل/ نيسان الماضي، بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتطالب حاليا برحيل رموز نظامه، كما أنها اتسمت بالسلمية.

وفي 6 يوليو/تموز الجاري، أكد وزير الداخلية صلاح الدين دحمون، أن الأمن الوطني أحبط مؤامرات خطيرة كانت تستهدف البلاد، وجنّبها الكثير من المشاكل سيتم الكشف عنها لاحقا، كما نقلت عنه وسائل إعلام محلية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.