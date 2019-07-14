وزير يمني يقتحم مبنى وزارته بعد قرار حكومي بإيقافه

عدن/ شكري حسين/ الخليج 365

اقتحم وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية، العزي هبة الله شريم، الموقوف عن عمله، مبنى وزارته في محافظة عدن، جنوبي البلاد، معززا بحماية عسكرية.

وقال مصدر في الوزارة فضل عدم ذكر اسمه، إن وزير المياه والبيئة الموقوف عن عمله بموجب قرار حكومي، اقتحم مبنى الوزارة وباشر العمل من مكتبه، محميا بقوة عسكرية من أبناء محافظته الحديدة، غربي البلاد.

وفي 10 يوليو/ تموز الجاري، أصدر رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، قراراً قضى بإيقاف شريم عن عمله، وتكليف وكيل الوزارة لقطاع المياه بتسيير أعمال الوزارة.

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وفي الوقت الذي لم يصدر فيه تعليق من قبل الحكومة حول عملية الاقتحام حتى الساعة 12:00 ت غ، مارس شريم عمله بالوزارة كما كان عليه الحال قبل إيقافه دون أن يعترضه أحد، حسب المصدر ذاته.

وكان قرار الإيقاف بحق شريم على خلفية تجاوزات له رصدها تقرير مرفوع إلى رئاسة الوزراء، وانقطاعه عن أداء مهامه وعن اجتماعات الحكومة لما يزيد عن 8 أشهر، حسب حيثيات القرار.



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