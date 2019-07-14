لجنة أطباء السودان: مقتل مواطن في إطلاق نار

الخرطوم/ الخليج 365

أعلنت لجنة أطباء السودان، الأحد، مقتل مواطن وإصابة آخرين بمدينة السوكي، بولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، على يد مليشيات.

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة المعارضة اطلعت الخليج 365 على نسخة منه.

وأشار البيان، إلى مقتل أنور حسن إدريس، "بعد إصابته برصاصة في الرأس من قبل مليشيات".

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وأضاف "ووقعت عدد من الإصابات (لم يحددها)، بينهم حالات خطرة تم نقلها لمستشفى مدينة سنار (جنوب شرق)".

ولم يوضح البيان سبب إطلاق النار، كما لم يحدد الجهة التي أطلقت النار، واكتفى بوصفها بـ"مليشيات".

وتشهد البلاد عدم استقرار في ظل عدم التوصل لاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات بالبلاد.

وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، في 11 أبريل/نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

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