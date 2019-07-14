مصر.. بدء الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة مع السودان

القاهرة/الخليج 365- أعلن الجيش المصري، الأحد، بدء الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة مع السودان. ووفق بيان للجيش المصري، فإن القاهرة تستضيف الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة الذي تستمر فعالياته حتى الخميس المقبل. ويعقد الاجتماع برئاسة رئيسي الأركان في البلدين، الفريق محمد فريد رئيس أركان الجيش المصري، والفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر، رئيس أركان الجيش السوداني. Advertisements وحسب البيان، يشمل جدول أعمال اللجنة مباحثات ولقاءات هامة على صعيد التعاون العسكرى والأمنى المشترك وتنسيق الجهود في مختلف المجالات. ويأتي الاجتماع في إطار استكمال الاجتماعات الدورية للجنة، والتي تعقد بالتناوب بين البلدين، وكان آخرها فى أغسطس/آب 2018 بالخرطوم. ويعد هذا الاجتماع العسكري هو الأول بين البلدين عقب عزل قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، في 11 أبريل/نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية.

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