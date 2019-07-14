الداخلية توجه بحظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي في #المشاعر_المقدسة

صحيفة الخليج الالكترونية

وجه الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، باتخاذ التدابير اللازمة لحظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي في جميع المواقع بالمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1440، وتطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المقررة بحق المخالفين.

وأوضح مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، أن منع استخدام الغاز المسال بالمشاعر المقدسة يأتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين على سلامة حجاج بيت الله الحرام، لتأدية نسكهم بكل أمن وطمأنينة، واستبعاد مكامن الخطر أيا كانت مسبباتها.

وأكد أن حظر استخدام الغاز المسال يشمل المواقع داخل المشاعر المقدسة كافة، بما فيها مباني ومخيمات الجهات الحكومية أو الخيرية المشاركة في أعمال الحج دون استثناء.

وأشار إلى أن فرق السلامة بالدفاع المدني في الحج تقوم بجولات تفتيشية يومية داخل المخيمات، للتأكد من خلوها من أسطوانات ومواقد الغاز، ومباشرة ضبط المخالفين، ومصادرة ما بحوزتهم، وتطبيق الغرامات المالية المقررة.