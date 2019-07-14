الخليج - واس اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مصلى باب الرحمة في الأقصى وتفريغه من القواطع الخشبية. وأفادت مصادر فلسطينية من داخل المسجد الأقصى المبارك، بأن شرطة الاحتلال الخاصة اقتحمت في وقت مبكر من صباح اليوم، مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، وقامت بإخراج القواطع الخشبية الموجودة فيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الإسرائيلية تقتحم مصلى الرحمة في #الأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.