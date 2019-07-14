توفر #وظائف_صحية للجنسين بوزارة الداخلية

صحيفة الخليج الالكترونية تدعو الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الخريجين ذكور وإناث الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة في سلم الوظائف المعلنة المشمولة في سلم الوظائف الصحية الراغبين في التقديم على الإعلام خلال فترة التقديم المحددة للقبول من 18/11/1440هـ ولمدة 5أيام واختيار الوظيفة المناسبة للمؤهل وفق دليل التصنيف وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لجدارة https://eservices.mcs.gov.sa/jadara3/users/index.aspx متطلبات التقديم: أن تكون الدرجة العلمية والتخصص مشمولة في الإعلان اجتياز اختبار التقييم المهني وتوفر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على مؤهلات علمية من خارج المملكة. إنهاء فترة الامتيازات المشترطة لكافة المجموعات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية. الدرجات العلمية وترتيب أفضليتها ثم تحديدها وفقًا لما نصت عليه لائحة الوظائف الصحية، مع التأكيد على أن الأولوية في الترشيح هي المؤهلات العلمية ماجستير ثم بكالوريوس عن طريق الانتظام ومن ثم الخريجين عن طريق الانتساب. اجتياز المقابلة الشخصية.

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