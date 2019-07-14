الان تتابع TrickBot.. برنامج خبيث يخترق أكثر من 250 مليون بريد إلكتروني في هذه الدول والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
اخترق أكثر من 250 مليون بريد إلكتروني بواسطة برمجيات خبيثة تسمى تريكبوت “TrickBot”، في إطار التهديدات التي يشهدها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي.
وعثر باحثون في شركة Deep Instinct الأمن السيبراني، على أدلة أن البرامج الضارة جمعت أكثر من 250 مليون حساب بريد إلكترونى بينها حسابات حكومية في أمريكا وبريطانيا وكندا.
واكتشفت هذه البرمجيات الخبيثة عام 2016، كانت تستهدف حينها أجهزة الكمبيوتر لسرقة بيانات الكمبيوتر وبطاقات الائتمان، وفقًا لموقع “تيك تشارش” التقني.
وجاء بالبرامج الضارة مؤخرا قدرات جديدة لسرقة ملفات الارتباط وجهات الاتصال عبر البريد الإلكتروني، مما يسمح للمتسللين تسجيل الدخول كالمستخدمين دون الحاجة إلى كلمات المرور الخاصة بهم.
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