شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس وزراء الإعلام العرب يعقد دورته الـ"50 " الأربعاء المقبل برئاسة السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس وزراء الإعلام العرب ، أعمال دورته العادية الخمسين ، بفندق "الماسة " بمدينة نصر ، يوم ،الأربعاء، المقبل ، برئاسة السعودية، حيث سيتم خلال هذه الدورة مناقشة عدد من قضايا الإعلام الهامة ، ورؤاه الاستراتيجية ، وبحث آليات تطويره.

ويشارك - في الاجتماع - وزراء الإعلام العرب أو من يمثلونهم، بالإضافة إلى الاتحادات والمنظمات العربية التي تمارس مهاما إعلامية.

يذكر - في هذا الصدد - أنه يسبق عقد هذه الدورة ، اجتماع الدورة العادية "93" للجنة الدائمة للإعلام العربي، غدا،الإثنين، واجتماع الدورة "11 " للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بعد غد،الثلاثاء ، لمناقشة مشروع جدول أعمال المجلس ، تمهيداً لعرضه على وزراء الإعلام لاعتماده.

ويتضمن جدول أعمال مجلس وزراء الإعلام العرب ، ثماني عشر بنداً، تتصدرها القضية الفلسطينية ، كونها أحد البنود الرئيسية التي تعرض بشكل دائم على المجلس ، والتي لازالت تعتبر القضية المركزية للأمة العربية ، خاصة في ظل تعنت الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى التي تندرج تحته ، كالخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي "الأحادي " بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي في صدارة أولويات هذه الدورة ، اعتماد النسخة "المحدثة " لميثاق الشرف الإعلامي العربي ، الذي يرسخ القيم والمبادئ المهنية والأخلاقية للإعلاميين، ويواكب المستجدات الإقليمية والدولية.

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ويظل بند "خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج" بندا دائما على جدول الأعمال، حيث يعمل المجلس خلال هذه الدورة على وضع أفكار جديدة للخطة ، بما يمكنها من الدور المنوط بها، وبما يخدم المحاور الثلاثة التي تعمل على تدعيمها وهي: القضية الفلسطينية، والإرهاب، وتصحيح صورة العرب والمسلمين.

كما يناقش جدول الأعمال خلال الدورة عدداً من البنود الهامة الأخرى ومنها : الاستراتيجية الإعلامية العربية، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، ودور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، واللجنة العربية للإعلام الالكتروني، وعاصمة الإعلام العربي، وموضوعات أخرى.

وتشهد فعاليات الدورة استحداث بند جديد وهو: إدراج مادة التربية الإعلامية ضمن المناهج الدراسية ، والذى يعد مجالا جديدا للدارسة يستهدف لحماية من الآثار السلبية للرسائل الإعلامية ومضامينها المختلفة ، في ظل التطور الهائل لوسائل الإعلام وتعدد مصادرها.

وسيتم على هامش أعمال هذه الدورة تكريم الفائزين في فعاليات الدورة الرابعة لجائزة "التميز الإعلامي العربي " تحت شعار : " القدس في عيون الإعلام"، حيث سيتم تكريم عدداً من الشخصيات والمؤسسات الإعلامية العربية المتميزة التي دعمت قضية القدس .

الجدير بالذكر أن مجلس وزراء الإعلام العرب ، يأتي ضمن المجالس الوزارية المتخصصة تحت مظلة جامعة الدول العربية ، ويضم في عضويته الدول الأعضاء لدى الجامعة ، ويعقد مرة كل عام بمقر الأمانة العامة أو احدى الدول الأعضاء ، ويمكن أن يعقد اجتماعا "طارئاً " عند الضرورة.