ضبط كميات من الأسلحة والذخائر بريف مدينة حمص السورية

وأكد مصدر في قيادة شرطة حمص، بحسب وكالة "سانا"، أنه "بناء على معلومات وردت إلى فرع الأمن الجنائي في حمص حول وجود عدة سيارات من دون لوحات وأسلحة وذخائر في منزل بإحدى قرى محافظة حمص ومن خلال التحري والمتابعة داهمت دورية من الفرع المنزل وعثرت فيه على أسلحة وذخائر حربية وثلاث سيارات".

ونوه المصدر أن المضبوطات هي "أسلحة متنوعة وتشمل بنادق حربية وبندقية سنوبال وقواذف "أر. بي. جي" وسبطانة رشاش وبنادق صيد أتوماتيكية ومسدسات حربية وصناديق تحتوي على قنابل مع صواعق وطلقات رشاش "بي كي سي" وذخائر متنوعة".

وتابع المصدر إن السيارات المضبوطة من نوع جيب تويوتا وكيليسا وإم دبل يو وهي معطلة دون لوحات كما عثر في المكان على 17 لوحة لسيارات خاصة، وفق ما ذكرت وكالة "سانا".

كما ذكر المصدر أن "التحقيقات مستمرة لكشف جميع المتورطين في هذه القضية لتقديمهم إلى القضاء المختص".