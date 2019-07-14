بالصور... تفاصيل لقاء العاهل السعودي بملك ماليزيا

ورحب خادم الحرمين الشريفين، بملك ماليزيا في السعودية، فيما عبر الأخير عن سعادته بهذه الزيارة، ولقاء خادم الحرمين الشريفين، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة وماليزيا، وآفاق التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، تميم بن عبد العزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا محمود حسين قطان.

ومن الجانب الماليزي، حضر الاستقبال، الأمير ناصر بن السلطان عبد الله رعاية الدين مصطفى بالله شاه، ووزير الخارجية سيف الدين بن عبد الله، والمشرف على القصر الملكي أحمد فاضل بن شمس الدين، والأمين العام لوزارة الخارجية محمد شهرول اكرام، ووكيل وزارة الخارجية لغرب آسيا فيروز عدلي محمد روزالي.