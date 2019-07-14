ونصح "المطلق" المتصل عبر برنامجه "استديو الجمعة"، على إذاعة "نداء الإسلام"، بالاستعانة بمحرك البحث "غوغل" لمعرفة إجابات مثل هذه الأسئلة.
وقال للمتصل: "فيه شيخ اسمه غوغل، ونحن نسأله".
ومن بين الأسئلة التي طرحها المتصل على الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، هو ما الفارق بين حديث النبي محمد "إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، إلا ذكر الله تعالى"، وقول النبي محمد: "لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر".
كما تساءل المتصل عن معنى "عفرتيه"، فأوضح "المطلق" له أنه "الظاهر من إبطيه عند رفع اليد في الحديث الشريف: "فرفع يديه عليه الصلاة والسلام حتى بان عفرتاه".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... مفتي سعودي يطلب من متصل اللجوء إلى الشيخ "غوغل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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