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وذكر الموقع الإلكتروني "نتسيف نت" العبري، اليوم الأحد، أنه تداول في وسائل التواصل الاجتماعي صور لنصب إسرائيل لرادار جديد على الحدود المشتركة مع قطاع غزة، وهو رادار مخصص لمراقبة الطائرات دون طيار.
© REUTERS / Ammar Awad
ونقل الموقع الإلكتروني الإخباري على لسان المعلق العسكري، غي أ، أن الرادار الإسرائيلي متعدد المهام، وهو من صناعة شركة "ألتا" الإسرائيلية التابعة لشركة أكبر لصناعة الطائرات الإسرائيلية.
ومن مهام الرادار الجديد اكتشاف وتحديد مواقع الصواريخ وقذائف المدفعية أو قذائف الهاون التي يتم إطلاقها من قطاع غزة، وتحديد مصدر وموقع الأهداف الجوية القريبة.
وأفاد الموقع العبري بأن نصب إسرائيل لمثل هذا الرادار العسكري جاء متأخرا جدا، نظرا لأطلاق مئات وربما آلاف القذائف والصواريخ من قطاع غزة على الداخل الإسرائيلي.
ونقل الموقع على لسان مصدر مسؤول في حركة "حماس" أن المنظمة الفلسطينية بات لديها قدرات تقنية وتكنولوجية وعسكرية عالية، عن ذي قبل، منها وحدات جديدة لبالونات مشتعلة، وطائرات مسيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر خوفا من هجمات جديدة… إسرائيل تنصب سلاحا جديدا أمام غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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