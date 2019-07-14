الاتحاد الأوروبي يفتتح ثالث مقرّاته الخليجية في الكويت

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الكويت: افتتحت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني في الكويت الأحد مقرا لبعثة الاتحاد الاوروبي، هو الثالث في منطقة الخليج، في خطوة تأتي في ظل توترات إقليمية بين واشنطن وطهران.
وقالت موغيريني في حفل الافتتاح "هذه رسالة للمنطقة كلّها بأن الاتحاد الأوروبي يعزّز تواجده وانخراطه في الشرق الأوسط". وأضافت أن "ما يجري في الخليج يهمّ أوروبا، وما يجري في أوروبا يهمّ الخليج".
وذكرت أنّ هذا ثالث مقرات الاتحاد الأوروبي في الخليج بعد مقري الرياض وأبوظبي.
وتابعت "في مرحلة من التوترات الاقليمية والعالمية، تمثّل الكويت صوتا للحكمة وقوة للسلام وهو ما يجعلنا شركاء".
وجاء افتتاح المقر في وقت تشهد المنطقة توترات متصاعدة بسبب الخلاف المتفاقم بين واشنطن وطهران. وتبادل البلدان التهديدات بعد اسقاط طهران طائرة استطلاع أميركية الشهر الماضي وهجمات ضد ناقلات نفط قرب مضيق هرمز في مايو ويونيو.
واتّهمت الولايات المتحدة طهران بالوقوف خلف هذه الهجمات، وما نفته إيران.
وتتّهم السعودية والإمارات والبحرين الجمهورية الاسلامية بالعمل على زعزعة الاستقرار في الخليج. في المقابل، تقيم إيران علاقات جيدة مع الدول الخليجية الاخرى، الكويت وقطر وسلطنة عمان.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.