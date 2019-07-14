شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تشهد خسوفا جزئيا للقمر الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المؤرخ والفلكي الكويتي العضو الشرفي للجمعية الفلكية البريطانية عادل السعدون، إن الكويت ستشهد خسوفا جزئيا في تمام الساعة 32ر12 بعد منتصف ليل يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف السعدون - في تصريح صحفي اليوم الأحد - أن الخسوف يبدأ عندما يدخل القمر في ظل الأرض الساعة الثامنة مساء وينخسف جزئيا، ويستمر ذلك حتى الساعة 32ر12 بعد منتصف الليل، ليعاود بعد ذلك للاكتمال في الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

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وأوضح أن خسوف القمر يحدث دائما عندما يكون القمر في حالة البدر، وفي الجهة المظلمة من الأرض، وبعد اصطفاف الشمس والأرض والقمر على خط واحد، فمتوسط بعد القمر عن الأرض 380 ألف كيلومتر. لافتا إلى أنه بسبب دخول القمر منطقة ظل الأرض التي تمتد إلى مليون و400 ألف كيلومتر، فإن الأرض تحجب ضوء الشمس عن القمر، موضحا أن القمر جرم مظلم مثل الأرض لا ينير، بل يعكس أشعة الشمس، ويصبح لونه أسود.

ولفت إلى أن العام يشهد عادة خسوفين أو ثلاثة للقمر، وأحيانا وبشكل نادر تحدث أربعة خسوفات في كل عقد من الزمان، مشيرا إلى أن خسوف الأربعاء المقبل، يعد الثاني للقمر خلال العام الجاري، لينتهي بذلك موسم الخسوفات القمرية في عام 2019.