شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر يمنية: إسقاط طائرتين بدون طيار لمليشيا الحوثى فى مأرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر عسكرية يمنية، أن قوات الجيش تمكنت من إسقاط طائرتى استطلاع بدون طيار، لمليشيا الحوثى الانقلابية فوق مدينة "مأرب" .
وذكرت قناة "العربية الحدث" الإخبارية - التى بثت النبأ اليوم الأحد، أن ذلك يأتى بالتزامن مع تصاعد الاشتباكات بين قوات الجيش والمليشيا الانقلابية فى جبهة "صرواح " غرب محافظة مأرب - شرق اليمن.
وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر ميدانية أن مليشيا الحوثى دفعت فى الآونة الأخيرة بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى جبهة "صرواح"، حيث بدأت بمهاجمة مواقع الجيش، وذلك فى محاولة منها لاستعادة السيطرة على معسكر "كوفل" .
وكان مصدر عسكرى يمنى قد أعلن أمس السبت، مقتل عشرين من عناصر المليشيا بنيران قوات الجيش اليمنى فى جبهة "صرواح".
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