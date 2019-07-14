مستشار قانوني يطعن بقرار عودة خدمات الإنترنت بالسودان‎

الخرطوم/ الخليج 365

قال الأمين العام لجمعية حماية المستهلك بالسودان، الأحد، إن المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية تقدم بطلب لمحكمة بالخرطوم لإلغاء قرار عودة خدمات الإنترنت بالسودان.

وأوضح ميرغني في تصريح للأناضول أن المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية، حيدر احمد عبد الله، تقدم بطعن لدى محكمة الخرطوم الجزئية يطالب فيه بإلغاء قرار عودة خدمات الإنترنت بالبلاد.

وأضاف "المستشار القانوني للجمعية اعترض على الطعن باعتبار أنه لا توجد مؤسسة حكومية حاليا برئاسة الجمهورية".

وتابع "وطالبناه بإحضار مكتوب رسمي يوضح الجهة التى يمثلها".

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وتوقع ميرغني ان تعقد جلسة بالمحكمة حال تقدم بمكتوب رسمي بالجهة الحكومية التي يمثلها.‎

وعادت خدمة الانترنت، الثلاثاء الماضي إلى الهواتف المحمولة، عقب أمر من محكمة سودانية، لشركات الاتصالات الثلاثة في البلاد بإعادة خدمة الانترنت، التي تم قطعها بالتزامن مع فض اعتصام الخرطوم 3 يونيو/حزيران الماضي.

وأصدرت محكمة الخرطوم الجزئية أمرا بإعادة خدمة الإنترنت لمشتركي شركات "زين"، و"إم تي إن" و"سوداني"،



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