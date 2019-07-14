الاتصالات الكويتية تطرح وثيقة تسمح بدخول مشغل رابع "افتراضي"

الكويت/ الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية، طرح وثيقة تقديم عروض، تمهد لترخيص مشغل شبكة الاتصالات المتنقلة "الافتراضية".

وبحسب ما أعلنته الهيئة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، فإن طرح الوثيقة، قد يسمح بدخول مشغل رابع لخدمات الاتصالات العاملة في البلاد.

Advertisements

ويقصد بالشبكة الافتراضية، تقديم خدمة الاتصالات المتنقلة، دون تملك ترددات أو أبراجاً خاصة بالشركة، بل إبرام اتفاقية مع إحدى الشركات المقدمة لخدمات المحمول (غير الافتراضية)، لاستئجار البنية التحتية لها.

وقال رئيس الهيئة سالم الأذينة، وفق البيان، إن الترخيص المرتقب يهدف إلى إيجاد بيئة تنافسية بين الشركات المقدمة للخدمة في السوق المحلية.

وتعمل في السوق الكويتية حاليا، ثلاث شركات للاتصالات المتنقلة، هي: زين، أوريد، وفيفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.