وقفة بغزة دعما للمعتقلين داخل السجون الإسرائيلية

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365

شارك عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة، الأحد، في وقفة، تضامنا مع المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية.

وردد المشاركون في الوقفة، التي نظّمها حركة الجهاد الإسلامي بالتعاون مع مؤسسة "مهجة القدس للشهداء والأسرى" (غير حكومية)، بمدينة غزة، هتافات داعمة للمعتقلين.

كما أكدوا إسنادهم للمعتقل "جعفر عز الدين" (48 عاما)، الذي يدخل يومه الـ29، من إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري (بدون تهمة).

وقال القيادي بالحركة، خضر حبيب، في كلمة على هامش الوقفة:" العدو الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي حالة تدهور صحي للمعتقلين الستة، المضربين عن الطعام".

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ويخوض 6 معتقلين فلسطينيين إضرابا مفتوحا عن الطعام في السجون الإسرائيلية رفضا لاعتقالهم الإداري، بحسب هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية).



وتابع:" الأساليب العنصرية وغير الإنسانية التي يتبعها الاحتلال في التعامل مع الأسرى، دفعتهم للاعتراض والإضراب عن الطعام".



ودعا المنظمات الحقوقية الدولية لضرورة التحرك من أجل "نصرة المعتقلين داخل سجون إسرائيل".

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن الهيئة، فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى نحو 5700 معتقل.

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