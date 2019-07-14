نتنياهو يتوعد لبنان بضربة ساحقة "إذا أقدم حزب الله على أية حماقة"

القدس/ أسامة الغساني/ الخليج 365

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، بتوجيه ضربة ساحقة للبنان ولـ"حزب الله"، إذا أقدم الأخير على "ارتكاب أية حماقة ضد إسرائيل"، كما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

تصريحات نتنياهو، جاءت ردا على مقابلة بثتها قناة "المنار"، التابعة لـ"حزب الله"، الجمعة، مع أمينه العام "حسن نصر الله"، هدد فيها باستهداف كل إسرائيل.

كما قال "نصر الله"، إنه ليس بحاجة إلى سلاح نووي أو آلاف الصواريخ، فيكفي أن يصيب صاروخ واحد خزانات الأمونيا الإسرائيلية في ميناء حيفا.

وقال نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، الأحد، "سمعنا نهاية الأسبوع تصريحات (حسن) نصر الله، عن خطته لمهاجمة إسرائيل.. وإن تجرأ الحزب على مهاجمتها فسنوجه له ولبنان ضربة ساحقة".

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وأضاف "لن أذكر تفاصيل خططنا كما فعل نصر الله، لكن يكفي أن نذكره أن حزبه قضى عدة سنوات يحفر أنفاقا (تحت الحدود اللبنانية مع إسرائيل) فتم تدميرها خلال أيام".

وكان نتنياهو يشير إلى عملية "درع الشمال"، التي أطلقها الجيش الإسرائيلي، في 4 ديسمبر/كانون الأول 2018، للكشف عن أنفاق يقول إن "حزب الله" اللبناني، يقوم بحفرها أسفل الحدود الإسرائيلية اللبنانية، كشف سبعة أنفاق قام بتدميرها.

وأحيا "حزب الله"، الذكرى الثالثة عشرة لحرب على لبنان عام 2006، والتي اندلعت في 12 يوليو/ تموز حتى 13 أغسطس/آب 2006، وأودت بحياة أكثر من ألف شخص في لبنان، أغلبهم مدنيون، وما يزيد عن 150 في إسرائيل، أغلبهم عسكريون، فضلا عن الدمار المادي الذي لحق بلبنان.

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