الوفاق الليبية: غارتان على إمدادت حفتر وغرفة عمليات جنوبي طرابلس

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلنت عملية بركان الغضب، التابعة لقوات حكومة الوفاق الليبية، أن طيرانها الحربي استهدف في غارتين جويتين، الأحد، خط إمداد لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، جنوب مدينة غريان، وغرفة عمليات متقدمة جنوبي العاصمة طرابلس.

وأوضحت عملية بركان الغضب، في بيان اطلعت الخليج 365 على نسخة منه، أن الغارة الأولى استهدفت منطقة مزدة (200 كلم جنوب طرابلس)، أما الغارة الثانية فدمرت غرفة عمليات حفتر، بمحور وادي الربيع، جنوبي طرابلس.

ومن جهة أخرى، أفاد مراسل الخليج 365، أن الطيران الحربي التابع لحفتر، شن عدة ضربات جوية على مدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس).

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جدير بالذكر أن قوات حفتر، خسرت في 26 يونيو/حزيران الماضي، غرفة عملياتها الرئيسية في غريان، بعد هجوم مفاجئ لقوات الوفاق، التي تمكنت من طرد القوات المهاجمة من جميع المحاور في القوس الغربي للقتال الممتد من حي السواني جنوبي طرابلس إلى غاية غريان مرورا بمنطقة ورشفانة (نحو 80 كلم).

وبعد أكثر من 100 يوم على هجوم طرابلس، مازالت قوات حفتر عاجزة عن دخول العاصمة، ورغم خسارتها للقوس الغربي من القتال، إلا أنها مازالت تراوح مكانها بالقوس الشرقي من القتال القادم من ترهونة إلى جنوبي طرابلس.



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