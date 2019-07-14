زلزال بقوة 7,3 درجات يهزّ مولوكو شرق #إندونيسيا

الخليج - أ ف ب ضرب زلزال قوي تبلغ شدّته 7,3 درجات شرق اندونيسيا الأحد، بحسب المعهد الأميركي للجيوفيزياء الذي لم يُصدر تحذيرا من حدوث تسونامي. وحصلت الهزّة الأرضية بعيد الساعة 18,00 (09,00 ت غ) على جزيرة هالماهيرا في أرخبيل مولوكو على عمق عشرة كيلومترات. ولم تتوفر معلومات على الفور بشأن ضحايا أو أضرار محتملة.

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