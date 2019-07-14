خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل ملك #ماليزيا

صحيفة الخليج الالكترونية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم (الأحد)، السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، ملك ماليزيا.

ورحب خادم الحرمين، بالسلطان عبدالله في المملكة، فيما عبر ملك ماليزيا عن سعادته بهذه الزيارة ولقاء خادم الحرمين الشريفين.

جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة وماليزيا، وآفاق التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود حسين قطان.