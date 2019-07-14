وظائف_شاغرة بشركة أمازون في #الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت شركة أمازون العالمية (Amazon) المتخصصة بالتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف توفر وظيفة شاغرة، للعمل بشركة (آفاق كيو للتجارة) بمدينة الرياض، بمسمى (مدير مبيعات التجزئة Retail Vendor Manager)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مدير مبيعات التجزئة (Retail Vendor Manager)

الشروط:

1- درجة جامعية في تخصص تقني أو تحليلي.

2- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال مبيعات التجارة الإلكترونية أو الشراء أو إدارة الحسابات والاستشارات.

3- إجادة استخدام برنامج شركة مايكروسوفت أوفيس (Excel).

4- مهارة وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.

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موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد 2019/07/12م وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا