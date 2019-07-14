"ذا روك" وستاثام وإلبا يشاركون في الافتتاح العالمي لـ "هوبس وشاو"

شارك دوين جونسون "ذا روك" وإدريس إلبا وجيسون ستاثام مساء أمس السبت بمدينة لوس أنجليس الأمريكية في الافتتاح العالمي لفيلم "Hobbs & Shaw" أو "هوبس وشاو"، وهو أول عمل مأخوذ عن سلسلة الأفلام الناجحة "Fast and Furious" أو "سريع وغاضب"، والممثلون الثلاثة هم الثلاثي القتالي للعمل.

وشهد العرض الأول من "هوبس وشاو"، المقرر طرحه في دور العرض في الثاني من أغسطس (آب) المقبل، حادثة بسيطة، إذ انقطع عرض الفيلم في الدقيقة 30 بسبب مشكلة كهربائية.

وعقب دقائق من القلق والتشوش، اللذين دفعا بعض المشاهدين لترك مقاعدهم، استؤنف عرض الفيلم بعد 15 دقيقة من انقطاعه بعد تدخل الفنيين وحل المشكلة الكهربائية.

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وعرض الفيلم الذي أخرجه ديفيد ليتش في مسرح دولبي في مدينة لوس أنجليس الأمريكية، الذي يستضيف سنوياً حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وعلاوة على جونسون وستاثام اللذين شاركا في بطولة عدة أفلام من سلسة "Fast and Furious"، حضر العرض الأول للعمل السينمائي كل من إدريس إلبا وفانيسا كيربي والمكسيكية إيزا جونزاليس الذين يشاركون في بطولة "هوب وشاو".

وتعد "Fast and Furious" أحد أنجح سلاسل الأفلام في تاريخ السينما، وقد حصدت أفلامها الثمانية حتى الآن في المجمل 5 مليارات و132 مليون دولار، وفقاً لبيانات الموقع المتخصص (Box Office Mojo).