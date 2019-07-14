عمل إرهابي يؤدي إلى خروج خط نقل غاز في سوريا عن الخدمة

أدى عمل إرهابي إلى خروج خط نقل الغاز الواصل بين حقل الشاعر ومعمل إيبلا للغاز بريف حمص الشرقي عن الخدمة جراء عمل إرهابي. وتعمل الورشات الفنية على إصلاحه خلال الساعات القادمة. وذكرت وكالة "سانا" أن خط الغاز الذي خرج عن الخدمة ينقل 2.5 مليون متر مكعب يوميا إلى معمل إيبلا ومنه إلى محطات توليد الكهرباء.

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