انفجاران وإطلاق نار في مدينة دوسامارب وسط الصومال

القاهرة — سبوتنيك. ونقل موقع "جوب جوج نيوز" إن "انفجارين مزدوجين وقعا، تبعهما إطلاق للنيران بالقرب من مكتب تنظيم أهل السنة، في دوسامارب وسط الصومال".
وانفجرت يوم الجمعة سيارة ملغومة، داخل فندق بمدينة كيسمايو الساحلية في الصومال أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 26 قتيلا.
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