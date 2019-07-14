مصر تفتح الهرم المنحني أمام الزائرين لأول مرة منذ أكثر من 50 عاما

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دبي - بواسطة محمد فارس افتتحت مصر الهرم المنحني بمنطقة آثار دهشور وهرم الكا العقائدي للزائرين لأول مرة منذ عام 1965 بعد خضوعهما لأعمال ترميم وتطوير. © EPA
يعود الهرم المنحني إلى الملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة في مصر القديمة التي حكمت قبل 2600 عام قبل الميلاد، وقد صمم في الأصل بزاوية شديدة الانحدار 54 درجة. © EPA
ويختلف الشكل المنحني للهرم مع الجوانب المستقيمة للهرم الأحمر الذي بناه الملك سنفرو في دهشور أيضا بعد أن اكتشف ميل الهرم الأول. © Reuters
بني الهرم على طين ناعم وطري وكانت هناك مشكلة في الاستقرار والهبوط، وقد حُلت عن طريق ضبط الزاوية على سطح مستو بميل 43 درجة.
وأصبح بإمكان الزائرين تسلق نفق ضيق بطول 79 مترًا من مدخل مرتفع على الجانب الشمالي من الهرم للوصول إلى غرفتين عميقتين داخل هيكله. © AFP/Getty Images
كما قدم علماء الآثار مومياوات في حالة جيدة بالإضافة إلى عدد من الأقنعة الخشبية بعضها غير مكتمل، ومجموعات من الأدوات التي كانت تستخدم في تقطيع وصقل الحجارة وأقنعة اكتشفت خلال أعمال الحفر التي بدأت بالقرب من أهرام دهشور منذ العام الماضي. © AFP/Getty Images
وقال وزير الآثار المصري خالد العناني، إن الهرم المنحني وغيره من الأهرامات الموجودة في منطقة دهشور الأثرية مسجلة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) كجزء من جبانة منف الأثرية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.