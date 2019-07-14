شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفع أسعار الوقود فى السعودية.. هاشتاج #البنزين يتصدر تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج #البنزين موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وذلك بعد ساعات من رفع المملكة العربية السعودية أسعار #البنزين، وقالت شركة أرامكو السعودية إنها رفعت أسعار #البنزين فى السوق المحلية ابتداء من اليوم الأحد بالتوقيت المحلي. وستكون أسعار #البنزين فى المملكة العربية السعودية على النحو الآتى: وستكون أسعار #البنزين فى المملكة العربية السعودية على النحو الآتى: نوع الوقود أسعار الربع السابق أسعار الربع الحالي أبريل – يونيو 2019م يوليو – سبتمبر 2019م Advertisements بنزين 91 1.44 ريال لكل لتر 1.53 ريال لكل لتر بنزين 95 2.10 ريال لكل لتر 2.18 ريال لكل لتر وذلك وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، علمًا بأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعاً وانخفاضًا تبعًا للتغيرات فى أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد رفع أسعار الوقود فى السعودية.. هاشتاج #البنزين يتصدر تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.