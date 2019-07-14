برعاية أمير منطقة الباحة تنطلق مبادرة الإستثمار التشاركي …. غداً الإثنين

هيفاء الأمير

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الباحة تنطلق غداً الإثنين مبادرة الإستثمار التشاركي بمنطقة الباحة ، تحت شعار ” رحلة الباحة – استثمار و سياحة ” .

حيث أن مبادرة الإستثمار التشاركي، هي مبادرة مجتمعية من المجتمع وللمجتمع، وهي تضم مستثمرين من رجال وسيدات الأعمال ورجال وسيدات الفكر وأصحاب الهمم من أعضاء نادي التجارة والتجار ومن خارج النادي، لهم هدف أساسي وهو خلق حراك مجتمعي تعاوني تشاركي استثماري لإقامة مشاريع تنموية من خلال خلق التحالفات والشراكات وتذليل كل الصعوبات لجلب رؤوس الأموال للاستثمار بمنطقة الباحة.

اهداف المبادرة:

1) ربط رجال الأعمال والمهنيين والمستثمرين والتجار والمتخصصين في مختلف مجالات العمل والمتطلعين للعمل الحر والتجاري ممن لا يملكون الموارد المالية، ليعملوا جميعاً من خلال المبادرة على بناء علاقات تشاركية استثمارية نظامية تستفيد من نظام التعاونيات.

2) تأسيس التشاركيات الاستثمارية في مجتمع الباحة، وتعزيز أنماط الاقتصاد التشاركي في أوساط المجتمع، لتحتل مكانها الملائم لمنافسة أنماط الاقتصاد التقليدية الشائعة في المنطقة، في ظل غياب تام لنمط الاقتصاد التشاركي.

3) تحقيق الرواج والجدوى العالية لمخرجات منطقة الباحة وصناعاتها ومختلف أوجه الاستثمار فيها للوصول بها إلى آفاق أرحب وأسواق أبعد.

4) تسجيل الحضور المنافس والقادر على الاستدامة والفوز برضا المستفيدين لمنتجات منطقة الباحة ومخرجاتها الاستثماري لتحتل الباحة مكانها الملائم على الخارطة الاستثمارية بالمملكة.

5) تقليل الهدر وخفض الأسعار وخدمة المواطن والمقيم بتوفير متطلباته الحياتية والمعيشية ومنحه الفرص الترويحية والترفيهية والسياحية بكلفة أقل وأنسب لمختلف الشرائح الاقتصادية في مجتمع منطقة الباحة.

6) إتاحة فرص العمل والاستثمار التشاركي للراغبين في ذلك من أبناء منطقة الباحة، دون الحاجة لتوفير المبالغ المالية الطائلة أو الدخول في مغامرات استثمارية غير محسوبة وذلك بالعمل ضمن منظومة تشاركية تحقق أعلى درجات المهنية في الاستثمار وحساب المخاطر ودراسة الجدوى لتحقيق الفائدة لجميع المستثمرين.