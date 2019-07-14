حديقة أبها الجديدة تواصل فعاليتها وسط كثافة الحضور

نجود علي

تواصل حديقة أبها الجديدة فعاليتها بشكل يومي وسط حضور عدد كبير من المصطافين والزوار ، فيما قدمت شركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات المنظم الرئيسي للفعاليات في حديقة أبها الجديدة الكثير من الفعاليات والأنشطة اشتملت على عروض شعبية مختلفة وفقرات وبرامج خاصة بالأسرة والطفل كان من بينها المسابقات والسحب على جوائز أطقم خواتم ذهب وأجهزة جوال وأدوات منزلية والعديد من الجوائز القيمة.

وشاركت الجالية الأردنية بفقرات وألوان مختلفة أمام زوار حديقة أبها الجديدة.

فيما تعكف شركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات المنظم الرئيسي للفعاليات على تجهيز مسرح جديد خلال اليومين القادمة يتم الافتتاح له ، ويتميز بإطلالة نادرة وجميلة على الطبيعة الخلابة لسد مدينة أبها.

وتزايد الإقبال للأطفال على مدينة الألعاب الترفيهية في الحديقة فيما تستمع العائلات في جلسات المخصصة للعوائل في مواقع الكافي والمطاعم، وتزدحم موقع الألعاب الإلكترونية في أر بحضور الشباب والشابات والأطفال لها بشكل يومي ، وتجد صالة التسوق إقبال متزايد منذ الافتتاح لها وحتى الآن .