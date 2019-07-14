أمانة عسير تضيق الخناق على لصوص الأراضي و تستعيد 12 مليون م2

أروى عبدالله

حاصرت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها لصوص الأراضي و ذلك من خلال تكثيف أعمال الإزالات لتعديات ومبان عشوائية غير مرخصة ، شيدت على أراض حكومية تجاوزت مساحتها 12 مليون م2 في نحو 28 موقعاً بكافة مدن و محافظات منطقة عسير .

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن الأمانة قد اتخذت حيال تلك التجاوزات الإجراءات النظامية المعمول بها فوراً.

مشيرا إلى أن التعديات شملت إقامة مبان مخالفة وأحواش غير نظامية وغير ها من التجاوزات التي تسببت بالضرر لسكان المنطقة والسلامة البيئية المحيطة بهم . منبها بأن أعمال إزالة التعديات استغرقت قرابة 30 يوما، وأسهمت مختلف الإدارات المعنية بأمانة منطقة عسير في أعمال الإزالة.

هذا و قد سجلت إحصائية أعمال إزالة التعديات في الأمانة وعدد من البلديات التابعة لها ، مساحة بلغت أكثر من 12.393.586، خلال الشهر الماضي .

و ذا تؤكد الأمانة على مواصلة حملاتها الرقابية على كافة المواقع بمنطقة عسير لضمان حماية الأراضي الحكومية من أي احداثات قد تطالها ، و التي سيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال المعتدين على تلك الأراضي و لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم .