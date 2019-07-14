زلزال بقوة 6,6 درجات يضرب #أستراليا

الخليج - واس ضرب زلزال بقوة 6,6 درجات على مقياس ريختر شمال غرب أستراليا. وأوضح مركز المسح الجيولوجي الأمريكي اليوم أن الزلزال وقع على بعد 203 كيلومترات غرب منتجع بروم البحري شمال غرب أستراليا, مبيناً أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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