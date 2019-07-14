شكرا لقرائتكم السعودية: قطر تمنع مواطنيها والمقيمين فيها من أداء الحج والعمرة للعام الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مكة المكرمة – "الحياة" | منذ ساعتين في 14 يوليو 2019 - اخر تحديث في 14 يوليو 2019 / 11:01

دعت وزارة الحج والعمرة السعودية، السلطات المعنيّة في قطر إلى تسهيل إجراءات قدوم القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وإزالة العقبات التي تفرضها حكومة قطر لمنعهم من القدوم لأداء هذه الشعيرة، للعام الثاني.



وأكدت الوزارة في بيان صحافي حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على "تسخير الإمكانات كافة لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من قطر، أسوةً بما تقوم به تجاه عموم المسلمين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة، والذين بلغت أعداد من تم الاتفاق على قدومهم لأداء مناسك حج هذا العام، أكثر من مليون و700 ألف حاج، في حين أدى مناسك العمرة حوالى ثمانية ملايين مسلم من جميع دول العالم".

ورفضت وزارة الحج والعمرة، الادعاءات الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، بأن حكومة المملكة تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين على أرض قطر، لأداء مناسك الحج والعمرة، وعدم السماح لحملات الحج والعمرة القطرية من الدخول المملكة، مؤكدة أن هذه الادعاءات تنافي الحقيقة، إذ أطلقت وزارة الحج والعمرة عدة روابط إلكترونية لتمكين المواطنين القطريين والمقيمين في قطر من حجز أماكن إقامتهم، والتعاقد على الخدمات التي يرغبونها والقدوم عبر أي خطوط جوية غير الخطوط القطرية لأداء مناسك العمرة، وفي المقابل قامت الحكومة القطرية بحجب هذه الروابط عن المواطنين القطريين والمسلمين المقيمين في قطر، ولتمكينهم من أداء المناسك أعلنت المملكة عن الترحيب في القطريين للقدوم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، والتوجه لأداء العمرة والتعاقد على الخدمات التي يحتاجونها عند وصولهم المملكة".

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ووجهت وزارة الحج والعمرة، الدعوة للمسؤولين عن شؤون الحج في قطر هذا العام، كغيرهم من المسؤولين في الدول الإسلامية، للقدوم للمملكة لترتيب قدوم الحجاج القطريين، وعُقد الاجتماع معهم بتاريخ 8 من جمادى الأول الماضي، وبُحثت الأمور المتعلقة في تنظيم قدوم الحجاج والمقيمين من قطر، لأداء مناسك الحج، ولكن الوفد القطري غادر من دون أن يوقع على اتفاق الحج، وبالتالي لم تمنح السلطات القطرية الفرصة لشركات الحج القطرية من القدوم للاتفاق مع مقدمي خدمات الحجاج في المملكة".

وشددت في الوقت ذاته على رفض المملكة التام لأي محاولة لتسييس الحج، واستنكارها إقحام المواقف السياسية المقررة والمعلنة بين البلدين والتي لها ظروفها ومسبباتها السياسية في أمور الحج والعمرة، مؤكدة أنه يجب على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية تمكين الحجاج والمعتمرين القطريين والمقيمين في قطر من القدوم لأداء المناسك من خلال جميع خطوط الطيران العالمية ما عدا الخطوط القطرية، وعدم منعهم، ومساعدتهم على أداء مناسك الحج والعمرة من دون إقحامهم في الأمور السياسية.

وأكدت وزارة الحج والعمرة في ختام بيانها، ترحيبها المستمر بالأشقاء من قطر للقدوم إلى المملكة لأداء مناسك الحج والعمرة وحرصها على تمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة أسوةً بما تقدمه للحجاج والمعتمرين كافة من جميع أنحاء العالم، وتدعو المسؤولين عن شؤون الحج والعمرة في الحكومة القطرية إلى الاستجابة للتسهيلات التي توفرها حكومة المملكة لقدوم الحجاج والمعتمرين لأداء مناسكهم.

وقلت إن" التسهيلات التي تقدمها المملكة للمواطنين والمقيمين في قطر مستمرة، وتدعم رغبتهم في القدوم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة في أمان وراحة واطمئنان".