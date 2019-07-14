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أميركا تعرب عن قلقها من حكم ميليشيات الحوثي بإعدام 30 يمنياً

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محمد عثمان - الرياض - واشنطن – "الحياة" | منذ 3 ساعات في 14 يوليو 2019 - اخر تحديث في 14 يوليو 2019 / 10:48

أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن قلقها البالغ إزاء حكم ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بإعدام 30 رجلاً.


وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغان اورتيغاس في بيان صحافي أمس (السبت)، "أن من بين المحكوم عليهم بالإعدام أكاديميون وشخصيات سياسية تم احتجازهم بتهم لا أساس لها من الصحة، وأن بعض المحكوم عليهم تعرضوا إلى الإيذاء البدني أثناء احتجازهم".

وأضاف البيان، أن الولايات المتحدة تحض ميليشيا الحوثي على التراجع عن هذه الأحكام، ومعاملة المحتجزين معاملة إنسانية، ووقف الاعتقالات التعسفية.


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