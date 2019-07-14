دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تؤكد على سعر هواتف Galaxy Note10 الذي يبدأ من 999 يورو ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت أحدث التسريبات عن مستوى تسعير سلسلة هواتف Galaxy Note10 قبل الإعلان الرسمي في شهر أغسطس، حيث تأتي الهواتف بسعر يبدأ من 999 يورو.

7 من أغسطس هو موعد إنطلاق مؤتمر العملاق الكوري للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy Note10 المميزة، وفي أحدث التفاصيل التي نشرت عبر مصدر صناعي مؤخراً، أشير إلى أن هاتف Galaxy Note10 سيأتي في السوق الأوروبي بسعر يبدأ من 999 يورو أو 1125 دولار، بينما ينطلق هاتف Galaxy Note10 بلس في السوق الأوروبي بسعر 1149 يورو أو ما يعادل 1295 دولار.

ومن المقرر أن تقدم سامسونج النموذج الرئيسي لكلاً من هاتفي Note10 و Galaxy Note10 بلس بسعة تخزينية 256 جيجا بايت، كما تشير التوقعات إلى أن مستوى التسعير سيختلف من سوق إلى أخر، حيث من المتوقع أن يأتي الهاتف في بعض الأسواق بسعر أقل كما تقدم بعض العروض للحجز المسبق في منافذ البيع.

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ولقد كشفت التسريبات المصورة عن أن التصميم لا يختلف في إصداري سامسونج Note10 و Note10 بلس، إلا أن إصدار بلس سينطلق بحجم أكبر في الشاشة، وكاميرة خلفية إضافية.

من جانب أخر أكدت تسريبات أخرى على أن هواتف Note10 تأتي دون مدخل السماعات والزر المخصص لمساعد Bixby، بينما انتقل موقع زر التشغيل إلى الجانب الأيسر إلى أسفل زر التحكم في مستوى الصوتيات.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تؤكد على سعر هواتف Galaxy Note10 الذي يبدأ من 999 يورو ظهر على التقنية بلا حدود.