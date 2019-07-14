إلزام محطات الوقود بتوفير خدمة «مدى».. بدأ التنفيذ وتحرير المخالفات

صحيفة الخليج الالكترونية

يبدأ اليوم الأحد تطبيق قرار إلزام محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها بتوفير خدمة “مدى” للدفع الالكتروني.

وأعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية القرار قبل نحو ثلاثة أشهر، فيما منحت أصحاب المحطات مهلة زمنية انتهت أمس السبت.

وستشرع البلدية في تحرير المخالفات بحق المحطات التي لم تلتزم بالقرار اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 11 ذي القعدة 1440هـ.

وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر أعلن مؤخراً البدء تدريجياً بإلزام جميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني وذلك خلال 14 شهراً، على أن يتم تنفيذ القرار بشكل كامل بتاريخ 6/ 1/ 1442هـ الموافق 25/ 8/ 2020م.