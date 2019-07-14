أرامكو تعلن مراجعة #أسعار_البنزين للربع الثالث من عام 2019م

الخليج - واس أعلنت أرامكو السعودية بأن أسعار البنزين المحدثة ابتداءً من 14 يوليو 2019 م ستكون على النحو الآتي : نوع الوقود أسعار الربع السابق أسعار الربع الحالي أبريل – يونيو 2019م يوليو – سبتمبر 2019م Advertisements بنزين 91 1.44 ريال لكل لتر 1.53 ريال لكل لتر بنزين 95 2.10 ريال لكل لتر 2.18 ريال لكل لتر وذلك وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، علماً بأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعاً وانخفاضاً تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

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